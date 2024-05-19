اكد السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني في تصريح له، بانه "حتى هذه الساعة لا توجد الأنباء الموثوقة عن الحادث المتعلق بالمروحية التي تقل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، واوضح بان المروحية اضطرت أن تهبط اضطرارية في ظروف صعبة.
وذكر اماني بانه تحاول فرق الاستطلاع الوصول إلى موقع الحادث وسط الظروف الجوية الضباية التي تشهدها المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الايراني في لبنان: حتى هذه الساعة لا توجد أنباء موثوقة عن الحادث المتعلق بالمروحية التي تقل الرئيس ووزير الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.