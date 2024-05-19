إيهاب حمادة: لن يُفرض على الجنوب أي حرف من خارج معجمه المنتمي إلى المقاومة

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، خلال احتفال تأبيني في بلدة زبود البقاعية، الى أن "ثرواتنا كلها ستعود وسنستثمرها، والتراب اللبناني كله سيعود ولن نفرط بحبة رمل واحدة".
وأكد حمادة، أن "لا أحد منكم يجب ان يرتبك، ولا أحد منكم يعيش هاجسا أو يخاف، لا تأخذكم ورقة فرنسية ولا ورقة أميركية إلى أي مكان، الجنوب لن يكون إلا من هذه المقاومة الثابتة الحاضرة القوية والمقتدرة، ولن يفرض عليها أي أمر، كذلك الجنوب لن يُفرض عليه أي حرف من خارج معجمه الذي انتمى تاريخيا إلى المقاومة".
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