الحكومة الإسبانية استدعت سفيرتها من الأرجنتين إلى أجل غير مسمّى

أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها "استدعت سفيرتها من بوينس آيرس إلى أجل غير مسمّى بعد أن قام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بإهانة اسبانيا ورئيس وزرائها بيدرو سانشيز".
وطلب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، من ميلي "تقديم اعتذار علني في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأرجنتيني قبل ساعات من ذلك تتعلق بقرينة".
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