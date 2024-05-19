سلطات كييف: عشرة قتلى على الأقل في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية

أعلنت السلطات في كييف، عن "مقتل عشرة أشخاص على الأقل في قصف روسي طال مشارف مدينة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا".

واوضحت الشرطة الإقليمية أنّ م"ن بين القتلى امرأة حامل في شهرها السابع، كما أصيب 16 شخصاً من بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات بالاضافة إلى شرطي ومنقذ جاءا للمساعدة وأصيبا في ضربة ثانية".

وسيطرت روسيا على 278 كيلومترًا مربعًا بين 9 أيار والخامس عشر منه في شرق أوكرانيا ولا سيما في منطقة خاركيف في أكبر اختراق لها منذ سنة ونصف السنة، على ما أظهر تحليل أجرته وكالة "فرانس برس استنادًا إلى بيانات للمعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW).