الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في معركة بجنوب قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إن جنديين قتلا خلال معركة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. واوضح الجيش إن جنديا ثالثا توفي اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في شمال غزة يوم 15 أيار . ويركز الجيش الإسرائيلي هجومه حاليا على جنوب غزة حيث يقول إن الكتائب المتبقية من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" متحصنة في هذه المنطقة.

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