"النشرة": إسعاف الرسالة يعمل على إخماد النيران المندلعة عند احراش بلدة مركبا عقب القصف الفسفوري

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "فرق جمعية الرسالة للإسعاف الصحي تعمل على إخماد النيران المندلعة عند احراش بلدة مركبا عقب القصف الفسفوري والمـدفعي الاسرائيلي الذي استهدف المنطقة".

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