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"النشرة": إسعاف الرسالة يعمل على إخماد النيران المندلعة عند احراش بلدة مركبا عقب القصف الفسفوري

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افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "فرق جمعية الرسالة للإسعاف الصحي تعمل على إخماد النيران المندلعة عند احراش بلدة مركبا عقب القصف الفسفوري والمـدفعي الاسرائيلي الذي استهدف المنطقة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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