كلاس اعلن فتح أبواب الوزارة مجدداً بعدما تأكد سلامة المبنى من الناحية الإنشائية

أعلن وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال، جورج كلّاس فتح أبواب الوزارة مجدداً أمام الاتحادات والأندية والمواطنين في مبناها الكائن في شارع سامي الصلح، بعدما تأكد سلامته من الناحية الإنشائية.
وشكر كلّاس الجهات الرسمية والنقابية التي اهتمت وتابعت وقامت بما يتوجب لضمان السلامة العامة، بما فيها سلامة الموظفين.
وخصّ كلّاس بالشكر وزير الأشغال العامة علي حميّة وطاقم الوزارة، ومحافظ بيروت مروان عبود وفريق عمله وطاقم بلدية بيروت، ونقيب المهندسين فادي حنا ومهندسي النقابة والمديرية العامة للأمن العام، وسائر الدوائر الحكومية ذات الصلة.
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