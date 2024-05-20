قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع الغاني وعدداً من النواب

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النواب محمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كذلك التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه رئيس أركان الدفاع الغاني اللواء Thomas Oppong – Peprah مع وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.

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