افادت قناة "OTV" بان مخابرات الجيش تمكنت من توقيف شاحنة على اوتوستراد البترون محملة بأسلحة فردية، ولفتت الى ان شحنة الاسلحة المضبوطة في البترون مؤلفة من مسدسات تركية الصنع.

واشارت الى ان المعلومات الاولية ترجح بأن شحنة الاسلحة المضبوطة دخلت الى لبنان لصالح احد تجار الاسلحة عن طريق التهريب عبر طرابلس.