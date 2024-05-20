"حماس" استنكرت طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادتها

أعربت حركة "حماس" عن استنكارها "بشدة لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادتها ومن بينهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار".

ولفتت الحركة، في بيان، الى أنها "تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية"، معتبرةً أن "طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت جاءت متأخرة وذلك بعد سبعة أشهر من العدوان".