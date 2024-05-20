دقيقة صمت في مجلس الأمن الدولي حدادا على الرئيس الايراني

وقف اعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت الاثنين حداداً على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين امير عبداللهيان اللذين قتلا في حادث تحطم مروحية. واوضح الرئيس الحالي لمجلس الامن، سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو، إن المجلس "يعرب عن تعازيه ومواساته لأسرتيهما ولشعب جمهورية إيران الإسلامية"، وذلك قبل وقوف جميع ممثلي الدول الاعضاء، بمن فيهم مساعد السفير الأميركي روبرت وود.

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