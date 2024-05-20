اعترض أهالي بلدة بريقع - قضاء النبطية، بعد ظهر اليوم دورية تابعة لقوة "اليونيفيل" مؤلفة من سيارتي رباعية الدفع من اكمال سيرها في الشارع الرئيسي للبلدة، وهي المرة الاولى التي تدخل فيها دورية لليونيفيل بلدات غير خاضعة لمناطق انتشارها ضمن القرار 1701.
وتم التواصل مع دورية لمخابرات الجيش من مكتب النبطية التي حضرت وواكبت دورية اليونيفيل الى خارج المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اهالي بريقع اعترضوا دورية "يونيفيل" دخلت الى بلدتهم غير الخاضعة لمناطق انتشارها ضمن ال1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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