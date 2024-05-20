اهالي بريقع اعترضوا دورية "يونيفيل" دخلت الى بلدتهم غير الخاضعة لمناطق انتشارها ضمن ال1701

اعترض أهالي بلدة بريقع - قضاء النبطية، بعد ظهر اليوم دورية تابعة لقوة "اليونيفيل" مؤلفة من سيارتي رباعية الدفع من اكمال سيرها في الشارع الرئيسي للبلدة، وهي المرة الاولى التي تدخل فيها دورية لليونيفيل بلدات غير خاضعة لمناطق انتشارها ضمن القرار 1701.

وتم التواصل مع دورية لمخابرات الجيش من مكتب النبطية التي حضرت وواكبت دورية اليونيفيل الى خارج المنطقة.