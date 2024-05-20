عطية: لا هيبة للدولة اللبنانية وقطاع الكهرباء هو باب رزق للمافيا في لبنان

أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، أن "لا هيبة للدولة في قطاع الكهرباء الذي يُعتبر عنواناً لهيبة الدولة وأدائها وتنظيمها"، مشيراً الى أن "كل الأسلاك والأعمدة الكهربائية تُسرق، و950 محطة تذهب الكهرباء فيها للسوريين والفلسطينيين أي ما يوازي مليون دولار، حيث لا تتمّ الجباية".

ولفت عطية، في حديث لقناة "الحرّة"، الى أن "معظم السياسيين يسرقون الكهرباء، والأملاك البحرية، وقطاع الكهرباء هو باب رزق للمافيا في لبنان التي تسيطر على كل شيء، إذ تبلغ قيمة الفيول للقطاع الخاص ومولدات الكهرباء وما شابه 2 مليار دولار في السنة، متحدّثاً عن 40% هدر وتعدّي على الشبكة العامة".

وشدد على "دعمه لامركزية الكهرباء، وتشجيعه لشراكة القطاع الخاص في توليد الكهرباء، وكهرباء زحلة هي تجربة ناجحة في هذا الإطار"، لافتاً الى "ضرورة التوافق على خطّة واحدة للكهرباء رغم أن الصعوبات دائماً بالتنفيذ".

وأكد عطية أنه "تمّ إنجاز مناقصة لـ10 شركات على الطاقة الشمسية تصل الى 10 ميغاوات، وقد صدر القانون في هذا الإطار ولكن يبقى إصدار المراسم التطبيقية المرتبط مباشرة بحكومة جديدة".