شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تدفع بمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدعم الإسباني لأوكرانيا

دبابات إسبانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت إسبانيا اعتزامها تسليم نسخ أخرى أقدم من الدبابات القتالية طراز ليوبارد 2 ايه4 لأوكرانيا.ويأتي ذلك بحلول نهاية يونيو المقبل، فيما أشارت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس، إلى أن مدريد ستلتزم بمواعيد التسليم المتفق عليها، كما أنها سترسل المزيد من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات وأنواع مختلفة من الذخيرة.وكانت إسبانيا أرسلت إلى أوكرانيا العام الماضي عشر دبابات من طراز ليوبارد 2 ايه 4، وفي مارس الماضي أعلنت اعتزامها إرسال 19 دبابة أخرى من هذا الطراز خلال هذا العام.وتعهدت بإرسال أول عشر دبابات بحلول نهاية يونيو على أن ترسل التسع المتبقية في شهر سبتمبر المقبل.وتمتلك إسبانيا حوالي 100 دبابة من طراز ليوبارد 2ايه4، وأكثر من 200 دبابة من الطراز الأحدث 2ايه6، غير أن مدريد لا ترغب في تقديمها لأوكرانيا، لأغراض الدفاع الوطني.كما عملت إسبانيا على تدريب جنود أوكرانيين، مشددة على استمرار دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.