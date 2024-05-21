بوريل: الدول المصدقة على نظام المحكمة الدولية الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها

اشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى إن "المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة"، مضيفا أن "الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها".

جاء كلام بوريل تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الجيش يوآف غالانت الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون "لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب".

وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة والقتل العمد وتوجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب، والإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.