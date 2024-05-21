مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 برصاص القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 8 آخرين، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، برصاص القوّات الإسرائيليّة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها ​مخيم جنين​. وذكرت مصادر أمنيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "قوّات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيّمها، وسيّرت آليّاتها في شوارع جنين، حيفا، نابلس وطريق برقين، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات تركّزت في محيط مخيم جنين وواد برقين".

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