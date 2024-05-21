بِنِين تشارك بألفي جندي في قوة الدعم الأمني لمساعدة هايتي على إيقاف العنف

ياسر رشاد - القاهرة - تعهدت السلطات في بنين بتوفير 2000 جندي للمشاركة في قوة الدعم الأمني متعددة الجنسيات لمساعدة جمهورية هايتي لكبح دوامة العنف هناك وذلك في إطار تضمانها مع "بورت-أو-برنس".

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها السلطات في بنين قوات إلى "بورت أو برنس"، فالعلاقات التاريخية القوية تربط البلدين، مضيفا أن أوجه التشابه والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين تعد قوية للغاية ولاسيما بفضل "الفودو" (مذهب ديني توفيقي متأصل في غرب إفريقيا ويمارس في أجزاء من منطقة الكاريبي خاصة في هايتي وأجزاء من جنوب الولايات المتحدة).

وقال المسؤول عن بعثة الرئيس باتريس تالون للفنون والثقافة في بنين خوسيه بليا" إن "الفودو" هو الرابط الغامض والروحي والقوي بين بنين وهايتي".

وأفاد الراديو بأن السلطات في بنين قامت بالفعل بمساعدة شعب هايتي من قبل وكان هذا خلال زلزال عام 2010، حيث رحبت بنين ودعمت دراسة نحو 100 طالب من هايتي على أراضيها.

يذكر أن المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" قد أكد في 30 أبريل الماضي أن كلا من جزر البهاما وبنجلاديش وبربادوس وبنين وتشاد وجامايكا وكينيا، أبلغت الأمين العام رسميا نيتها المساهمة بعناصر في قوة الدعم الأمنية متعددة الجنسيات لهايتي، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2699 لعام 2023.

وأضاف دوجاريك، أنه تم إيداع 18 مليون دولار في الصندوق الائتماني المخصص لبعثة الدعم وأنه تم تقديم الأموال من قبل كندا وفرنسا والولايات المتحدة.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 495 ألفا و70 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 495 ألفا و70 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1380 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و605 دبابات و14 ألفا و699 من المركبات المدرعة و12 ألفا و779 من النظم المدفعية و1077 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و811 من أنظمة الدفاع الجوي و354 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2085 من المعدات الخاصة وغواصة و17 ألفا و383 من المركبات وخزانات الوقود".

روسيا تتوسع فى تطوير جيلا جديدا من منظومات الدفاع الجوي

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة مضادة للصواريخ.

وقال المصدر:"يعمل الخبراء في روسيا على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة. لدينا أفكار لنستمر في هذا المجال، وأفكار لتطوير أنواع جديدة من الأسلحة أيضا، ونأمل أن تشهدوا في المستقبل القريب ظهور الأجيال الجديدة من أنظمتنا الدفاعية".

وتمتلك روسيا اليوم العديد من المنظومات الدفاعية الصاروخية القادرة على اعتراض مختلف أنواع الأهداف الجوية بما فيها الصواريخ والطائرات والطائرات المسيرة، منها منظومات قصيرة ومتوسطة المدى، مثل منظومات "باتسير" و"بوك"، كما تمتلك أنظمة S-300 وS-400 البعيدة المدى، وأنظمة S- 300V وS-500 الحديثة وغيرها.

وتوجد لدى روسيا أيضا منظومات الدفاع الجوي الاستراتيجي A-135 (Amur)، المخصصة لحماية موسكو والمناطق الوسطى في البلاد، والتي أدخلت إلى الخدمة منذ عام 1995، ويتم تعديلها وتحديثها باستمرار.