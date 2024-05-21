أمريكا والبرازيل تجددان أهمية الشراكة الثنائية لتعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة

ياسر رشاد - القاهرة - جددت الولايات المتحدة والبرازيل، التأكيد على أهمية الشراكة الثنائية لتعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة؛ احتفالًا بالذكرى المئوية الثانية للعلاقات الدبلوماسية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل والأمينة العامة لوزارة العلاقات الخارجية البرازيلية ماريا لورا دا روشا في (واشنطن) العاصمة؛ لحضور الحوار نصف السنوي الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة والبرازيل.

وناقش نائب وزير الخارجية الأمريكي دعم الولايات المتحدة للبرازيل خلال رئاستها لمجموعة العشرين ورحب بقيادة البرازيل في المنطقة لتعزيز المثل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعمل المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأعرب كامبل عن تضامن الولايات المتحدة مع المتضررين من الفيضانات الشديدة في جنوب البرازيل ، وأعلن عن مبلغ إضافي قدره 800 ألف دولار من الدعم الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجهود الإغاثة البرازيلية ليصل إجمالي المساعدة الأمريكية للفيضانات إلى مليون دولار.

بايدن : ما يحدث في غزة "ليس إبادة جماعية"

شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين على أن الهجوم الذي تشنّه إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية"، وذلك في معرض دفاعه عن حليفة الولايات المتحدة في مواجهة إجراءات قضائية دولية عدة تطالها.

قال بايدن إن "ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك"، في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، تتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.

وجدّد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، علما بأن المدعي العام نفسه طلب بالتزامن إصدار مذكّرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حماس.

المحكمة الجنائية الدولية ترفض الاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية"

رفض مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية" بعد أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "اتهامات بمعاداة السامية والكراهية وفكرة أنه من خلال التطبيق الأعمى للقانون ننحاز إلى جانب واحد أو نضطهد الطرف الآخر".

وأضاف: "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، وهذه ليست مطاردة ساحرات أو رد فعل عاطفي على الفوضى الواقعة.. هذه عملية جنائية متوقعة منا كمدعين دوليين، كمحكمة مستقلة، جمع أدلة دامغة لن تتلاشى في قاعة المحكمة".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده ووزير دفاعه يوآف غالانت بأنه "فضيحة"، موضحا بأنه مظهر من مظاهر "معاداة السامية الجديدة".

يذكر أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".