الجنائية الدولية: نسعى لإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو والسنوار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كرين خان ، اليوم الاثنين 20 مايو 2024 ، إن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، وزعيم حركة حماس في قطاع غزة ، يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب على غزة.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

نسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق السنوار ونتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب

نسعى لإصدار مذكرات اعتقال أيضا بحق وزير الدفاع غالانت واثنين من قادة حماس

من التهم ضد نتنياهو وغالانت التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب

ما حدث في 7 أكتوبر هو أيضا جريمة حرب

هناك 3 قادة في حماس مسؤولون جنائيا عن قتل مدنيين

السنوار والضيف وهنية مسؤولون عن أحداث 7 أكتوبر وهم من أعطوا الأوامر

أدعو للإطلاق الفوري لسراح الرهائن المحتجزين في غزة

نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في غزة ومنها تجويع المدنيين

قدمت اليوم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين

نتنياهو وغالانت حرما المدنيين في غزة من أمور أساسية للبقاء على قيد الحياة

الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة

نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين

يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا

المصدر : وكالات