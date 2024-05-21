معلومات "LBCI": ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس

أفادت معلومات قناة "LBCI"، عن "ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية، بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة".

في وقت سابق من اليوم، أكّدت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 20/5/2024، اشتعلت شاحنة محمّلة بالزّيوت في بلدة بسبينا- ​البترون​، وتبيّن أنّها كانت تحمل 304 مسدّسات مهرّبة ومخفيّة فوق المحرّك مع كميّة من المماشط، وأوقفت مديرية المخابرات عددًا من الأشخاص المشتبه في تورّطهم بعمليّة التّهريب".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الجيش عمل على تفتيش الشّاحنات الأخرى الّتي وصلت مع هذه الشّاحنة على متن باخرة إلى ​مرفأ طرابلس​، وتبيّن أنّها تحمل مواد وبضائع مختلفة، ولم يُعثَر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها".