زيلينسكي يعرب عن رغبته في مشاركة الصين بقمة سويسرا حول أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي بأنه يريد أن تشارك الصين في القمة حول أوكرانيا في سويسرا، ورغم تأكيد بكين مرارا أن لا جدوى من عقدها دون مشاركة روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نود أن تحضر الصين القمة، فهذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف أن كييف تدرس في القمة المقبلة في سويسرا ثلاث نقاط رئيسية وهي، الأمن النووي والأمن الغذائي، وحرية الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف، وتبادل الأسرى وفق صيغة "الكل مقابل الكل" وعودة الأطفال الأوكرانيين.

وتابع "إذا دعمت جميع الدول (هذه النقاط الثلاث)، ثم قامت بوضع خطة فنية خطوة بخطوة وتم تقديمها أو نقلها إلى (روسيا) وتمكنا من الوصول بهذه النقاط الثلاث إلى نهايتها المنطقية، فيمكننا الانتقال إلى الجزء الثاني من النقاط المعقدة التي يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحرب".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته للصين بأن روسيا مستعدة للمشاركة في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، ولكنها ليست مدعوة لحضور المؤتمر في سويسرا.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، أن شي جين بينغ أكد خلال اجتماعه مع بوتين، أن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الوضع في أوكرانيا في الوقت المناسب، إذا اعترفت به موسكو وكييف وبشرط مشاركتهما على قدم المساواة

بلينكن: نعمل على تحرير "الرهائن" والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة بمساعدة مصرية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحرير "الرهائن"، والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، بمساعدة مصرية.

وقال بلينكن - أمام جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية الكونجرس اليوم الثلاثاء إنهم يبذلون كل ما بوسعهم لوقف المعاناة الإنسانية في غزة ومنع توسيع نطاق الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن محادثات وقف إطلاق النار هي أفضل طريقة لإعادة "الرهائن"، وحصول سكان غزة على المساعدات.

ووصف، قرار كريم خان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تجاه إسرائيل بـ "الخاطئ"، مضيفًا أنه سيعمل مع الكونجرس من أجل إعداد ردً مناسب على تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. حسبما أذاعت قناة "الحرة" الأمريكية.

وحول أزمة هايتي، شدد وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة تعزيز المسار السياسي مع الرئيس الجديد للبلاد لمواجهة قوة العصابات وسلطاتها، مشيدا بأداء شرطة هايتي خلال الأسابيع الماضية بعد استعادة السيطرة على المطار واستئناف الرحلات التجارية، متوقعًا أن تبدأ الشركات الأمريكية في العمل مرة أخرى في الأيام القادمة.

وحول الملف الصيني، قال بلينكن: إن واشنطن لم تر الصين تقدم أسلحة إلى روسيا، لكن إيران تفعل ذلك، مضيفا أن الصين تقدم دعمًا كبيرًا للقاعدة الصناعية الدفاعية والماكينات إلى روسيا، وجرت مناقشة هذه التفاصيل مع الرئيس الصيني.

وأشار إلى أنه جرى فرض عقوبات على أكثر من 100 كيان صيني تقدم منتجات بشكل مزدوجة لكل من روسيا وأوروبا، لافتا إلى أن بلاده ستستمر في فرض العقوبات على الصين مع الشركاء الأوروبيين، بسبب وجود تهديد مباشر لهم.