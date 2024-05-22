وزير الخارجية الإسرائيلي دعا فرنسا للتنديد بطلبات كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرنسا إلى "التنديد بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت".

واشار كاتس خلال فعالية في باريس أقيمت لمناسبة الذكرى ال75 للعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل والذكرى 76 لإقامة الدولة العبرية، الى انني "أتوجه إلى صديقي وزير الخارجية الفرنسي (ستيفان سيجورنيه) للقول إنه في مواجهة هذا الطلب المخزي من المدعي العام، فإن دعمكم ودعم الحكومة الفرنسية ضروريان".

واعتبر أنه "من الهم أن تعلنوا بشكل واضح أن طلب المدعي العام مخزٍ وبالتالي غير مقبول بالنسبة إليكم وإلى الحكومة الفرنسية".

يشار الى ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طلب الاثنين "إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل".