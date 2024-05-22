استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء للنازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت عشرة شهداء معظمهم من الأطفال والنساء، من داخل مركز إيواء كان يضم عشرات النازحين وسط القطاع.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمناطق الشرقية والشمالية من مخيمات وسط قطاع غزة، مما أدى لتدمير هائل في ممتلكات الفلسطينيين.