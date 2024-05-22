أهالي حي السكة في رياق الفوقا اعتصموا احتجاجا على القطع المتكرر للمياه ولوحوا بالتصعيد

اعتصم أهالي حي السكة في بلدة رياق الفوقا، بمشاركة وفد من لجان الأحياء في بلدة علي النهري، وقطعوا طريق عام رياق، احتجاجا على قطع المياه المتكرر رغم كل المراجعات مع المعنيين وتنظيم شكوى موقعة من المتضررين سلمت للمديرة العامة لمصلحة مياه البقاع بولا حاوي.
وأكد المعتصمون، أن "اعتصام اليوم ليس الا خطوة أولية، واذا لم يتم التجاوب معها سيليه تحركات تصعيدية قد تصل الى ايقاف مضخات المياه التي تغذي بلدة رياق وحوش حالا، الى حين اصلاح الخلل واعادة توزيعها بالتساوي بين أهالي البلدة"، مناشدين المسؤولين وفاعليات المنطقة "للتحرك ورفع الظلم عن شريحة كبيرة من المواطنين".
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