الخارجية الروسية: ندعو إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي اللبنانية والبحث عن تسوية سلمية للصراع في الشرق الأوسط

دعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل، الى "سحب قواتها من الأراضي اللبنانية والبحث عن تسوية سلمية للصراع في الشرق الأوسط"، لافتةً الى أننا "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على لبنان وندعو إسرائيل إلى وقف الأعمال القتالية فورا".

وجاء ذلك في بيان نشرته الخارجية بموقعها الرسمي، رأت فيه أنه "من الواضح أن مثل هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة العسكرية والسياسية لإسرائيل في أعقاب مقتل عدد من قادة (حزب الله) ستؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في منطقة الشرق الأوسط".

ويواصل حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجنود الإسرائيليين المتواجدين قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويأتي ذلك بعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.

ومع استمرار عمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".