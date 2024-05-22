ابو كسم لرؤساء بلديات الشريط الحدودي: ماذا فعلت لكم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية ومجلس الجنوب؟

اشار مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبده ابو كسم خلال مؤتمر صحافي نظمته جمعية" نورج" ورؤساء بلديات الشريط الحدودي في المركز الكاثوليكي للإعلام اطلقوا في خلاله نداء لدعم صمود الاهالي في الجنوب، الى اننا "نستقبل اليوم اهلنا في رحاب المركز الكاثوليكي للإعلام في لقاء تضامني لنتحسّس همومهم وقلقهم لكن الاهم لنطلق صرخة ربما قد تفتح آذان المسؤولين في لبنان علّها تهزّ ضمائرهم النائمة والمسترخية، يستعرضون إنجازاتهم الوهميّة أمام شعب أبى أن يترك أرضه ورزقه بالمختصر المفيد المسؤولين في الدولة في واد والشعب في واد آخر".

ولفت ابو كسم الى اننا "نحيّي اليوم جمعيّة نورج بشخص رئيسها الدكتور فؤاد ابو ناصر ورؤساء المجالس البلديّة والاهل والأصدقاء من اثني عشرة بلدة من بلدات الشريط الحدودي أنهم سياج للوطن جاؤا ليرفعوا الصوت وليطالبوا بحق لهم علينا. أنهم خسروا أشغالهم أو اتلفت أرزاقهم وهجّرت عيالهم وتشتّت اولادهم الذين يعانون من حرب واعتداءات دمّرت ما دمّرت وشرّدت ما شرّدت بفعل عدوان يحرق الأخضر واليابس".

وتابع ابو كسم:"نحن هنا ليس لنبكي، أنتم في بيتكم لتطالبوا المسؤولين في لبنان والمجتمع الدولي ليؤمّنوا لكم الصمود، حتى اليوم هي الجمعيات الاهليّة والضوابط المسيحية تحاول القيام بمبادرات تعبّر عن محبتهم الاخويّة لكن هذا لا يكفي، المطلوب هو أن يكون هناك اهتمام جدّي محلّي ودولي يوازي جهودكم وتضحياتكم ويحفظ كرامتكم لأن بكرامتكم تسلم كرامتنا وكرامة لبنان".

وسأل ابو كسم:"ماذا فعلت لكم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية ومجلس الجنوب؟"،وقال:" هي المنظمات الدولية التي تحمل هم النازحين السوريين وماذا عن النازحين في وطنهم كلها أسئلة مشروعة لا بل محقّة المطلوب أجوبة عليها وليس استعراضات فنحن في هذا الوقت العصيب نريد افعالا لا كلاما".