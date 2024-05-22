مصدر رئاسي فرنسي لـ"الحدث": اتصال بين ماكرون وولي العهد السعودي تمحور حول الأوضاع في لبنان وغزة

افاد مصدر رئاسي فرنسي لـ "الحدث" باتصال بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تمحور حول الأوضاع في لبنان وغزة.

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