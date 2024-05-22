شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا.. القبض على أبوين بعد وفاة طفلهما جوعًا والان نبدء بالتفاصيل

القبض على الأبوين

الدمام - شريف احمد - فتحت السلطات النمساوية تحقيقا في جريمة قتل بشأن أبوين توفى صغيرهما ذو الـ3 أعوام من الجوع.وقالت الشرطة في ولاية تيرول، بغرب البلاد، اليوم الأربعاء، إنه تم إخطار خدمات الطوارئ بوفاة الطفل في حي كوفشتاين قرب الحدود مع ألمانيا، أمس الأول الاثنين.وقالت الشرطة: "بحسب نتائج التشريح الأولية، توفي الطفل بسبب سوء التغذية الحاد."وتم القبض على الأبوين، وهما نمساويان، وإيداع أطفالهما الثلاثة الآخرين، الذين تتراوح أعمارهم بين عام وستة أعوام في دار لرعاية أطفال.