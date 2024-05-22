نجاة ركاب باص بعد احتراقه في كفرفالوس نتيجة احتكاك كهربائي

احترق باص تابع لاحدى الجمعيات، على طريق جزين - صيدا في كفرفالوس، نتيجة احتكاك كهربائي، ونجا ركاب الباص ال 24. وحضرت سيارة للدفاع المدني عملت على اطفاء الحريق.

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