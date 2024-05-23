جدّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري التّأكيد، أنّ "الحوار الرّئاسي أو التّشاور أو أي مرادف لهما يؤمّن التقاء الأفرقاء على الطّاولة، هو المَعبر الإلزامي والوحيد لانتخاب رئيس الجمهوريّة"، مشدّدًا على أنّ "من دون هذا الحوار وضمن لا تزيد عن فترة أسبوع واحد، وقد نتّفق في يوم أو يومين، سنبقى نراوح مكاننا".
وأشار، في تصريح لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى "أنّني لست أنا من سيدعو إلى الحوار، بل انّ الدّعوات ستتولّاها الأمانة العامة لمجلس النواب. وفي حال انعقد الحوار، فمن الطّبيعي جدًّا أن أترأسه".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: الحوار هو المعبر الإلزامي والوحيد لانتخاب رئيس وإذا انعقد فمن الطبيعي أن أترأسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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