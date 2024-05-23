السفير الرحبي: التشويه الذي تتعرض له مصر من وسائل إعلام غربية معروف الهدف منه

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن مصر لم تتوان يوماً في نصرة القضايا العربية، لافتا إلى أن ذلك يعد مبدأ ثابتا في سياستها.



وكتب الرحبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن التشويه الذي تتعرض له مصر من وسائل إعلام غربية معروف الهدف منه، على الرغم من الحكمة والصبر الذي مارسته القاهرة طوال الأزمة التي تمر بها القضية الفلسطينية في محاولة للوصول إلى طريق سلس في جهد المفاوضات الذي تقوم به بمعية ‎قطر بين حماس وإسرائيل دولة الاحتلال.



وأضاف سفير سلطنة عمان بالقاهرة قائلا"ولكن نعتقد أن ذلك لا يفضي إلا لمزيد من كشف حقيقة إسرائيل ومن يقف في نصرتها عدوانا وظلما، وما وقوف الرأي العام العالمي إلا دليل على هذا التخبط و موت الضمير الإنساني لدى حكومات ودول سقطت أخلاقياً أمام المجازر المرتكبة في حق أطفال ونساء غزة وانتصار مقاومة شعب ‎فلسطين الذي يقدم التضحية".

ووجه السفير عبدالله الرحبي، الشكر لمصر على نصرة كل القضايا العربية، وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ انفجار الأوضاع في قطاع غزة، وما شهدناه من دمار وقتل وحرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني.



