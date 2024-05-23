الحاج حسن زار ميقاتي: الهمّ الأبرز هو همّ الجنوب وخطة النهوض بقطاع السمك باتت على مشارفها

أشار وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، إلى "أنّني وضعت ميقاتي في أجواء الملفّات الّتي تعالَج في ​وزارة الزراعة​، وبالطّبع فإنّ الهمّ الأبرز هو همّ الجنوب، في ظلّ القصف المستمر منذ السّابع من تشرين الأوّل الفائت على أراضينا ومزارعنا".

ولفت إلى "أنّني أطلعته أيضًا على مذكّرات التّفاهم الّتي نحن في صدد توقيعها مع عدد من الدّول الشّقيقة والصّديقة، أبرزها تركيا وروسيا والجزائر، واليوم سأقوم بزيارة إلى ​مصر​ لبحث بعض الملفّات الزّراعيّة مع وزير الزّراعة المصري".

وأوضح الحاج حسن أنّه "ستكون لي لقاءات أخرى أيضًا، وسأبحث بعض الملفات الّتي يجب أن تناقَش مع الجانب المصري، الّذي تربطنا به علاقة اخوّة وتعاون جيّدة جدًّا، ليس فقط على صعيد الاستيراد والتّصدير وتبادل المنتجات الزّراعيّة، بل هي علاقة أعمق بكثير؛ وهي علاقة اخوة وشراكة مع الشعب المصري الشّقيق".

وذكر "أنّني كذلك أطلعت ميقاتي على خطّة وزارة الزراعة الّتي باتت على مشارفها، وهي خطّة النّهوض بقطاع السّمك النّهري والبحري. وقد أكّد ميقاتي أنّ هذه الخطّة واعدة جدًّا وأساسيّة ومهمّة جدًّا، خصوصًا أنّ هذا القطاع يعمل به ما لا يقلّ عن أربعين ألف عائلة، هي من الأكثر حاجة لتقف الدّولة إلى جانبها".