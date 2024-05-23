بايدن: نحن لا نعترف بولاية الجنائية الدولية ولا وجه للمساواة بين إسرائيل وحماس

أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن، بايدن، اننا "لا نعترف بولاية الجنائية الدولية ولا وجه للمساواة بين إسرائيل وحماس".

وفي وقت سابق، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 تشرين الاول وحرب غزة.

وشدد على ان "المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة.