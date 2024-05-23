عاجل.. إيران: مروحية الرئيس احترقت بعد اصطدامها بجبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، أن مروحية الرئيس الإيراني تعرضت لحريق بعد اصطدامها بمرتفع.

في آخر التحقيقات حول مصرع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه، كشف محققون أن المروحية اصطدمت بأحد الجبال خلال العاصفة الجوية السيئة، مما أسفر عن مصرعه ورفاقه.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، كانوا في رحلة لتدشين سد على الحدود مع أذربيجان إلى جانب رئيس ذلك البلد.

وبعد انتهاء الإجراءات الرسمية غادرت قافلة مكونة من ثلاث مروحيات للعودة إلى إيران، إلا أن المروحية سقطت وقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وتم نقل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران ليوارى الثرى بجوار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.