الحاج دعا المغتربين إلى المشاركة الكثيفة في اعتصام الإثنين أمام قصر العدل في بروكسل

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج إلى "المشاركة الكثيف في الاعتصام، الذي سيقام أمام قصر العدل في بروكسل، الإثنين المقبل للتحذير من خطورة أزمة الوجود السوري في لبنان".

ووتوجه الحاج، الى اللبنانيين بالقول، "لكل لبنانية ولبناني، كبار وزغار وشباب وصبايا تركتوا لبنان لأسباب قسرية أو طوعية، لبنان عم بناديكن لتقولوا لا لمخطط إبقاء السوريين على أرضو، وتوقفوا وقفة وطنية لدعم وطن عم بيموت ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا".

وأضاف "يجب أن يكون عددكم كبيراً أمام قصر العدل ببروكسل يوم الإثنين 27 أيار بين الساعة 12 والساعة 2 بعد الظهر لتشاركوا بالاعتصام وتقولوا "نعم" لإنهاء أزمة وجودية تهدد كيان وطننا لبنان، وتقولوا "لا" للبنان وطن بديل لأي شعب غريب و"نعم" للبنان وطن أصيل لشعبه فقط لا غير"