أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا بلدة عيتا الشعب واطراف راميا الصالحاني والخيام بسلسلة غارات عنيفة سمع صداها في مناطق عدة من الجنوب". كذلك أفاد المراسل، عن "انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء القطاع الغربي".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات على عيتا الشعب وراميا والخيام وانفجار صواريخ اعتراضية بأجواء القطاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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