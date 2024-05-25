شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: أوامر محكمة العدل الدولية تسقط الأقنعة عن إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن محمد مخاليف، المحلل السياسي، قرارات محكمة العدل الدولية، بأمر إسرائيل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، ومطالبة إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، مشددا على أنه انتصارا جديدا للمساعى المصرية فى تبنيها للقضية الفلسطينية وانتصارا للقضية الفلسطينية وللإنسانية بشكل عام، حيث أن جنوب أفريقيا حركت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية وكانت الدولة المصرية أولى الدول الداعمة للدعوى.

وأضاف "مخاليف" فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أمر محكمة العدل الدولية بفتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ينفي أكاذيب إسرائيل بأن الدولة المصرية هى التى تتكاسل عن دخول المساعدات الإنسانية لغزة من معبر رفح، ويؤكد أن أكاذيب إسرائيل لم يلتفت لها العالم بعدما سقطت الأقنعة عن إسرائيل التى حاولت لعب دور الضحية على مدار التاريخ.

وشدد على ضرورة تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وإلا ستكون إسرائيل تؤكد ضربها لكافة القواعد القانونية والدولية عرض الحائط وهو ما يزيد من ضعف موقفها أمام العالم حتى الدول المساندة لها، وطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية فى أسرع وقت.