المديرية العامة لامن الدولة و"الجامعة اللبنانية" نظما يوما بعنوان "بالتربية والأمن…نبني"

نظّمت المديريّة العامّة لأمن الدولة والجامعة اللبنانيّة، يوماً بعنوان "بالتربية والأمن ...نبني"، تضمّن مسيراً لعشرة كيلومترات في صنّين. وتلا المسير لقاءٌ في مركز عبدالله غانم الثقافيّ في بسكنتا.

واكد بدران "أهمّيّة التعاون التربويّ الأمنيّ، وانعكاسه على حسن التربية وحسن سير الأمن معاً".

بدوره، أثنى المدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، على "تعاون أمن الدولة والجامعة اللبنانيّة"، مبدياً "رغبةً في استمراره". وتوجه إلى الطلّاب مشددا على "أهميّة المثابرة في تقدّمهم وتألّقهم، فهم، صورة لبنان الجميل المقبل".