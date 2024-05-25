نظّمت المديريّة العامّة لأمن الدولة والجامعة اللبنانيّة، يوماً بعنوان "بالتربية والأمن ...نبني"، تضمّن مسيراً لعشرة كيلومترات في صنّين. وتلا المسير لقاءٌ في مركز عبدالله غانم الثقافيّ في بسكنتا.
واكد بدران "أهمّيّة التعاون التربويّ الأمنيّ، وانعكاسه على حسن التربية وحسن سير الأمن معاً".
بدوره، أثنى المدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، على "تعاون أمن الدولة والجامعة اللبنانيّة"، مبدياً "رغبةً في استمراره". وتوجه إلى الطلّاب مشددا على "أهميّة المثابرة في تقدّمهم وتألّقهم، فهم، صورة لبنان الجميل المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر المديرية العامة لامن الدولة و"الجامعة اللبنانية" نظما يوما بعنوان "بالتربية والأمن…نبني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.