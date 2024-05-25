الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "ينحسر تدريجياً المنخفض الجوّي عن الحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الشمالية، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبياً بداية الأسبوع المقبل حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية".

حذّرت روّاد البحر وهواة السباحة، من أن "ارتفاع موج البحر يتراوح ما بين متر و نصف الى مترين ونصف خلال الفترة الممتدة من الجمعة ٢٤ حتى مساء يوم السبت ٢٥ أيار ٢٠٢٤، مع إمكانية تكوّن تيارات مائية خاصة على الشواطئ الرملية".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية والمسائية، خاصة شمال البلاد، كما تنشط الرياح أحياناً".

ولفتت الى ان "طقس الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصّة في الداخل وعلى الجبال، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية. والإثنين غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تعود للانخفاض على الساحل. يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم، وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي".