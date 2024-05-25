5 صور وخريطة.. الإعلانات تغطي أعمدة مونوريل 6 أكتوبر قبل تشغيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- جلال المسري:

رصدت عدسة "الخليج 365"، انتشار الإعلانات على أعمدة مشروع مونوريل غرب النيل أو المعروف باسم مونوريل 6 أكتوبر وذلك في منطقة الشيخ زايد.

ويربط مشروع مونوريل غرب النيل، إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويخدم خط مونوريل غرب التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية.

ويبلغ طول مسار خط مونوريل غرب النيل 43.8 كم وعدد المحطات 13 محطة، ومن المخطط أن يتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في محطة وادي النيل والقطار السريع (العلمين - العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

وتم اعتماد المسار النهائي ومواقع المحطات وفقًا لنتائج دراسة النقل للمشروع.

ويوفر المشروع وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، ويساهم في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.