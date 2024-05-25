بالصور.. توزيع جوائز المسابقة البيئية لشركة مياه الشرب بأسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نظم برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البيئية، والتى نظمتها بالتعاون مع محافظة أسوان، وإدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان تحت شعار" كل نقطة بتفرق".

وقالت الدكتورة مديحة عفيفي مدير برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر، إن المسابقة البيئية تضمنت العديد من قضايا المياه، منها دور الشباب في قيادة التغيير و"مياهنا مستقبلنا" و"ابتكر عشان المية" من خلال التركيز علي مجموعة من الموضوعات، منها قضية ندرة المياه والطرق البديلة لتوفيرها وتأثر المياه بالتغيرات المناخية والحفاظ علي المياه من التلوث واستدامة المياه وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى دور الشباب في الحفاظ علي المياه وشبكة الصرف الصحي.

وأضافت صباح جابر المنسق المجتمعي بالبرنامج، أن هذه الفعاليات تتواكب مع بدء برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP في مرحلته الثانية العمل الفعلي في تحسين منظومة مياه الشرب بالمناطق المستهدفة وذلك بالتغيير الشامل لشبكات التوزيع وإنشاء الخط الداعم للإمداد بهدف ضخ كميات كافية من المياه بالمناطق المستهدفة بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويسرية بتكلفة 9.3 مليون فرنك سويسري، ليلبي احتياجات منطقة السيل الجديد والسيل الريفي من مياه الشرب النقية ليقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة في ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه.

وعلى هامش الحفل انطلقت مبادرة قراءة العداد وحساب الفاتورة ب 6 مدارس بمنطقتي السيل الجديد والسيل الريفي لتدريب الطلاب علي قراءة العداد وفاتورة المياه، بالإضافة لحملة طرق أبواب من الطلاب لتعليم الأهالي قراءة العدادات وحساب الفاتورة.