نائب المستشار الألماني: إسرائيل تجاوزت الحدود في غزة ويجب عليها الالتزام بالقانون الدولي

أوضح نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، روبيرت هابك، أنّ "المجاعة ومعاناة الفلسطينيين والهجمات في غزة تتعارض مع القانون الدولي"، مشددًا على أنّ "إسرائيل تجاوزت الحدود ويجب عليها الالتزام بالقانون الدولي"، في وقت تواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأوضح، في تصريح، أنّه "لا يمكننا تصور هجومًا على رفح دون خسائر بشرية كبيرة، ولن نسمح بتنفيذ مثل هذا الهجوم".

وأمس، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض 2، مشيرة إلى أنّ "على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرًا عن الخطوات التي ستتخذها"، موضحة أنّ "التدابير الموقّتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة".

وجاء أمر المحكمة بناء على طلب من جنوب أفريقيا في إطار الدعوى التي سبق وأن قدمتها ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.