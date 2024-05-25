شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال.. مقتل 20 شخصا في حريق مجمع ملاهى بالهند والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي حوالي 20 شخصا، بينهم أطفال، حتفهم في حريق نشب بمجمع ملاهى وألعاب ترفيهية في الهند، حسبما قال مسؤول في الشرطة لوكالة أنباء آسيا الدولية (إيه إن آي) الهندية مساء اليوم السبت.
وذكر المسؤول أن جثثهم نقلت إلى المستشفى لفحصها. واندلع الحريق في مجمع الملاهى الواقع بمدينة راجكوت بولاية جوجارات بعد الظهر وأصبح الآن تحت السيطرة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ولم يتضح سبب الحريق في البداية. ويتم التحقيق مع صاحب مجمع الألعاب بتهمة الإهمال.
وذكر المسؤول أن جثثهم نقلت إلى المستشفى لفحصها. واندلع الحريق في مجمع الملاهى الواقع بمدينة راجكوت بولاية جوجارات بعد الظهر وأصبح الآن تحت السيطرة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
جحيم "غاز الميثان".. #حريق مكب نفايات هندي يحول الليل إلى نهار #اليوم #الهند— صحيفة اليوم (@alyaum) April 22, 2024
التفاصيل: https://t.co/JJRCnJ4dAo pic.twitter.com/EjPQmaMDwC
حريق الهندوقال مسؤولون إن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية.
ولم يتضح سبب الحريق في البداية. ويتم التحقيق مع صاحب مجمع الألعاب بتهمة الإهمال.