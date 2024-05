شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال.. مقتل 20 شخصا في حريق مجمع ملاهى بالهند والان نبدء بالتفاصيل

حريق الهند

الدمام - شريف احمد - لقي حوالي 20 شخصا، بينهم أطفال، حتفهم في حريق نشب بمجمع ملاهى وألعاب ترفيهية في الهند، حسبما قال مسؤول في الشرطة لوكالة أنباء آسيا الدولية (إيه إن آي) الهندية مساء اليوم السبت.وذكر المسؤول أن جثثهم نقلت إلى المستشفى لفحصها. واندلع الحريق في مجمع الملاهى الواقع بمدينة راجكوت بولاية جوجارات بعد الظهر وأصبح الآن تحت السيطرة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال مسؤولون إن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية.ولم يتضح سبب الحريق في البداية. ويتم التحقيق مع صاحب مجمع الألعاب بتهمة الإهمال.