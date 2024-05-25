"حزب الله" نعى بلال أمين مراد من بلدة عيترون

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد بلال أمين مراد "ناصر" مواليد عام 1987 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع استمرار الحرب على غزة، في حين يواصل "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية تجاه مواقع وقوات الجيش الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود الجنوبية اللبنانية.