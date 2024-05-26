الدفاع الكورية الشمالية اتهمت سيول وواشنطن بالقيام بنشاطات تجسسية وحذرت من الرد

أعلن نائب وزير الدّفاع الكوري الشّمالي كيم كانغ إيل، أنّ عشرات الطّائرات العسكريّة الأميركيّة حلّقت في الأجواء، في إطار نشاط تجسّسي على ​كوريا الشمالية​ بين 13 أيّار و24 منه"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المركزيّة.

وأشار في بيان، إلى أنّ هذه النّشاطات كانت "على مستوى يفوق حال الحرب"، معتبرًا أنّ "هذا التجسّس العسكري المعادي، بالإضافة إلى العديد من المناورات العسكريّة، بات السّبب الرّئيسي للتّصعيد المتواصل للتوتّرات العسكريّة الإقليميّة". وأكّد أنّ بيونغ يانغ "ستتّخذ إجراءات ضروريّة" ردًّا على ذلك.

وانتقد كيم كانغ إيل إرسال ​كوريا الجنوبية​ مناطيد في اتجاه الشّمال تحمل رسائل مناهضة لنظام الزعيم كيم جونغ أون، مشدّدًا على أنّ ذلك "استفزاز خطير" ومحذّرًّا من "ردّ" عليه.