الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل" قدمت مواد تعليمية وألعابًا لمدرسة جويا الرسمية

قدّم جنود حفظ السلام الايطاليين في اليونيفيل الإيطالية، هبة لمدرسة جويّا الرسمية عبارة عن مواد تعليمية وألعاب مفيدة للطلاب الصغار لمساعدتهم على تنفيذ دروسهم بشكل أفضل في سنوات دراستهم الأولى.

حضر الحفل مديرة المدرسة سكينة جفال والمختار حسن اسماعيل ورئيس لجنة أولياء الأمور الأستاذ فاضل خضر صوفان ورئيس نادي النصر الرياضي وممثل عن الكتيبة الايطالية في اليونيفيل قائد وحدة الدعم الوطني الايطالي العقيد إنريكو بانتانيلا.

خلال الحفل، أعربت مديرة المدرسة عن امتنانها العميق لليونيفيل عموماَ وللكتيبة الإيطالية خصوصاَ، في حين شكر الكولونيل بانتانيلا السلطات المحلية على الترحيب الحار وأعرب عن قربه من الشعب اللبناني بأكمله خاصة في هذه الفترة الصعبة.