قدّم جنود حفظ السلام الايطاليين في اليونيفيل الإيطالية، هبة لمدرسة جويّا الرسمية عبارة عن مواد تعليمية وألعاب مفيدة للطلاب الصغار لمساعدتهم على تنفيذ دروسهم بشكل أفضل في سنوات دراستهم الأولى.
حضر الحفل مديرة المدرسة سكينة جفال والمختار حسن اسماعيل ورئيس لجنة أولياء الأمور الأستاذ فاضل خضر صوفان ورئيس نادي النصر الرياضي وممثل عن الكتيبة الايطالية في اليونيفيل قائد وحدة الدعم الوطني الايطالي العقيد إنريكو بانتانيلا.
خلال الحفل، أعربت مديرة المدرسة عن امتنانها العميق لليونيفيل عموماَ وللكتيبة الإيطالية خصوصاَ، في حين شكر الكولونيل بانتانيلا السلطات المحلية على الترحيب الحار وأعرب عن قربه من الشعب اللبناني بأكمله خاصة في هذه الفترة الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل" قدمت مواد تعليمية وألعابًا لمدرسة جويا الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.