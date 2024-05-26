وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطين هو إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني

اكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن "الاعتراف بدولة فلسطين هو إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وافضل ضمان لأمن اسرائيل".

ولفت الى انه "من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة، على غرار حق الإسرائيليين في ذلك"، وجدّد ألباريس ومصطفى دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقد شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني على وجوب أن "يطالب" المجتمع الدولي بذلك.

بدوره، رحب مصطفى بقرار مدريد الثلاثاء الاعتراف بدولة فلسطين، الى جانب النروج وايرلندا، واعتبر أن الخطوة تشكّل "دفعا كبيرا" للسلام والاستقرار في المنطقة. وقال "نريد أن تقوم كل دولة في أوروبا بخطوة مماثلة".