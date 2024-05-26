الأعاصير تجتاح ولايات تكساس وآركنسو وأوكلاهوما الأميركية ومقتل 2 على الأقل

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن راي سابينغتون قائد شرطة منطقة كوك في ولاية تكساس قوله إن "إعصارا اجتاح شمال الولاية، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر".

وذكر التقرير أن بلدات في ولايات تكساس وأوكلاهوما وآركنسو تعرضت لأعاصير مساء السبت، مما أدى إلى انقلاب شاحنات وتضرر منازل وانقطاع الكهرباء عن نحو 250 ألف منزل.

وذكر قائد شرطة مدينة فالي فيو جاستن ستامبز الواقعة شمالي دالاس لـ"رويترز"، "نحن في المراحل المبكرة جدا من عمليات الإنقاذ. حدثت أضرار جسيمة يمكننا تحديدها"، مضيفا أنه تم إنشاء مركز قيادة.

كما قال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما أمس السبت إن مسؤولي الولاية فعَلوا مركزا لعمليات الطوارئ لتنسيق الجهود على مستوى الولاية تحسبا للطقس القاسي.

واعلنت الشرطة إن مسؤولي الشرطة في مدينة روجرز بولاية آركنسو استجابوا لنداءات أشخاص محاصرين بعد أن تسبب إعصار في تسرب للغاز وسقوط أشجار وخطوط الكهرباء وانقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من المدينة.