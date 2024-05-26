قصف إسرائيلي على اطراف بلدات عيترون ويارون ومارون الراس وحرج كونين وصولا الى اطراف راشيا الفخار

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "اطراف عدد من القرى في القطاعين الاوسط والشرقي تتعرض لقصف مدفعي اسرائيلي من عيار 240 ملم من مرابض القوات الاسرائيلية وتركز القصف على اطراف بلدات عيترون يارون مارون الراس وحرج كونين وصولا الى اطراف راشيا الفخار كما تم استهداف احد المحال التجارية في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة من مستوطنة المطلة".

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