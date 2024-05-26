"حزب الله" نعى وسام علي حميد وعلي يوسف حرب من مدينة بنت جبيل

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وسام علي حميد "ملاك" مواليد عام ١٩٩٨ والشهيد المجاهد علي يوسف حرب "حيدر" مواليد عام ١٩٨٣ من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقيا شهيدين على طريق القدس".

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